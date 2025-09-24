Наука и технологии
Лунотрясения оказались опаснее землетрясений — на Луне они могут длиться часами

Наш спутник геологически вполне «живой»
Китайские учёные выявили активные оползни на Луне, причиной которых, как оказалось, служат лунотрясения, а не падения астероидов.
С 2009 года было зафиксировано 41 новое смещение грунта, определённое путём сравнения сотен спутниковых снимков. Хотя оползни на Луне значительно меньше земных (около километра в длину и до 100 м в ширину), их происхождение связано с сейсмической активностью.

В отличие от Земли, лунные породы не содержат воды, поэтому волны теряют энергию гораздо медленнее. В результате лунотрясения при той же мощности могут продолжаться часы, дольше и сильнее расшатывая конструкции.

Большинство оползней зафиксировано на крутых склонах кратеров и хребтов, особенно в районе Моря Дождей, что указывает на активность в этой зоне. Это подтверждает, что Луна остаётся геологически «живой» и внутри неё до сих пор происходят процессы.

Эти данные помогут планировать строительство будущих баз: оборудование и жилища рекомендуется размещать вдали от крутых склонов и сейсмоопасных зон.

Уже в 2029 году миссия «Чанъэ-8» доставит на Луну сейсмометр, чтобы точнее изучить природу лунотрясений.

