Лунотрясения оказались опаснее землетрясений — на Луне они могут длиться часами

С 2009 года было зафиксировано 41 новое смещение грунта, определённое путём сравнения сотен спутниковых снимков. Хотя оползни на Луне значительно меньше земных (около километра в длину и до 100 м в ширину), их происхождение связано с сейсмической активностью.

В отличие от Земли, лунные породы не содержат воды, поэтому волны теряют энергию гораздо медленнее. В результате лунотрясения при той же мощности могут продолжаться часы, дольше и сильнее расшатывая конструкции.

Большинство оползней зафиксировано на крутых склонах кратеров и хребтов, особенно в районе Моря Дождей, что указывает на активность в этой зоне. Это подтверждает, что Луна остаётся геологически «живой» и внутри неё до сих пор происходят процессы.

Эти данные помогут планировать строительство будущих баз: оборудование и жилища рекомендуется размещать вдали от крутых склонов и сейсмоопасных зон.

Уже в 2029 году миссия «Чанъэ-8» доставит на Луну сейсмометр, чтобы точнее изучить природу лунотрясений.