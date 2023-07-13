Луну будет изучать специально созданная команда роботов

С помощью четвероногих роботов ANYmal, напоминающих Spot от Boston Dynamics, они провели тесты. Целью этих испытаний была оценка способности устройств работать вместе при исследовании лунной поверхности.

Специалисты предложили концепцию, основанную на двух принципах: специализации и избыточности.

Каждый робот специализируется на определённой задаче, но важное оборудование установлено на нескольких устройствах, чтобы они могли заменять друг друга в случае неисправности.

В исследовании было создано два специализированных робота и один универсальный. Первый робот картографирует местность и классифицирует географические объекты, используя лазерный сканер и камеры. Второй робот идентифицирует горные породы с помощью рамановского спектрометра и камеры для микроскопии. Третий робот может выполнять обе задачи, но с меньшей точностью.

В результате учёные убедились, что взаимодействие и специализация роботов увеличивают вероятность успешного выполнения миссии и исследования недоступных для человека территорий.