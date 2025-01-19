Луну внесли в список охраняемых культурных объектов

В список также вошли «уязвимые культурные объекты на Земле, такие как дорожная система Анд доиспанского периода, Антакья в Турции и полуостров Ното в Японии». Об этом сообщает издание The Guardian.

Ускорение лунной исследовательской деятельности и усиление технологической экспансии без надлежащих протоколов сохранения объекта и стало причиной беспокойства специалистов WMF. На сегодняшний день только пять стран — США, Китай, Индия, Япония и бывший Советский Союз — успешно высаживали аппараты на Луну с 1960-х годов. Но ожидается, что частные поездки на Луну станут реальностью после миссии Nasa Artemis III, запланированной на середину 2027 года.

Сюда же добавляются и космические туристические поездки и правительственно финансируемые миссии, которые вызывают особое беспокойство WMF в связи с возможными повреждениями уникальных артефактов и следов, оставленных ранее на спутнике.