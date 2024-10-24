Лягушки и жабы могут вымереть из-за глобального потепления

В своей новой работе исследователи использовали глобальные климатические карты, чтобы определить районы, где земноводные столкнутся с высоким риском вымирания в ближайшие 60–80 лет из-за нехватки воды.

К концу столетия средняя глобальная температура, по прогнозам, повысится на 2.7°C, что приведёт к серьёзным изменениям климата и экосистем. Одним из последствий будет уменьшение количества воды в местах обитания земноводных.

Исчезновение водоёмов значительно сократит территории, пригодные для жизни лягушек и жаб, а в некоторых случаях полностью уничтожит их привычные ареалы. В условиях частых засух эти животные окажутся особенно уязвимыми.

Лягушки и жабы крайне зависимы от водного баланса, так как их кожа должна оставаться влажной для нормального дыхания. При дефиците воды они просто задыхаются.

Учёные прогнозируют, что от 7% до 30% мест обитания земноводных могут стать непригодными для выживания к 2100 году.