Любите картошку? У вас меньше шансов потолстеть, чем считалось раньше

Любите картошку? У вас меньше шансов потолстеть, чем считалось раньшеУчёные разрушили популярный миф
Группа исследователей из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона выяснила, как влияет употребление картофеля в пищу на организм. Оказалось, что этот овощ богат важными питательными микроэлементами.
Более того, специалисты обнаружили, что картофель никоим образом не увеличивает риск ожирения и диабета. Это на корню противоречит тому, как было принято считать ранее.
В рамках исследования были изучены данные 36 участников в возрасте от 18 до 60 лет. Все они имели избыточный вес и страдали либо ожирением, либо резистентностью к инсулину.
Участников эксперимента разделили на две группы. Одну просили соблюдать диету из фасоли, гороха и мяса или рыбы, а вторую включить в рацион белый картофель с мясом или рыбой.
По итогу исследователи выяснили, что картофельная диета и диета с преобладанием фасоли и гороха одинаково полезны для организма. Более того — они фактически не имеют существенной разницы для здоровья.