Любите картошку? У вас меньше шансов потолстеть, чем считалось раньше

Более того, специалисты обнаружили, что картофель никоим образом не увеличивает риск ожирения и диабета. Это на корню противоречит тому, как было принято считать ранее.

В рамках исследования были изучены данные 36 участников в возрасте от 18 до 60 лет. Все они имели избыточный вес и страдали либо ожирением, либо резистентностью к инсулину.

Участников эксперимента разделили на две группы. Одну просили соблюдать диету из фасоли, гороха и мяса или рыбы, а вторую включить в рацион белый картофель с мясом или рыбой.

По итогу исследователи выяснили, что картофельная диета и диета с преобладанием фасоли и гороха одинаково полезны для организма. Более того — они фактически не имеют существенной разницы для здоровья.