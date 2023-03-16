Наука и технологии
10:02, 16 марта 2023
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Любите кофе? Тогда у вас меньше шансов потолстеть и столкнуться с диабетом

Но налегать на него всё же не стоит

Группа исследователей из Каролинского института в Стокгольме выяснила, что высокий уровень кофеина в организме может снизить риск развития диабета второго типа и ожирения.

Любите кофе? Тогда у вас меньше шансов потолстеть и столкнуться с диабетом

Фото: Coffee Look

Научная работа, в рамках которой для определения фактора риска использовалась менделевская рандомизация, показала, что более высокий уровень кофеина в крови, обусловленный генетическими факторами, был связан с уменьшением веса и жировых отложений, а также снижением вероятности развития диабета второго типа.

Учёные провели ряд дополнительных экспериментов, чтобы определить, ответственна ли потеря веса, вызванная кофеином, за снижение риска развития диабета. В итоге они пришли к выводу, что снижение веса отвечает почти за половину влияния кофеина на риск развития данного заболевания.

Напомним, что ранее учёные также выяснили, что ежедневное потребление от трёх до пяти чашек кофе связано с более низким риском развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

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