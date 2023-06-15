Любите мороженое? Позаботьтесь о своём сердце — замените его этим продуктом

Она рекомендовала заменить красное мясо на курицу, чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также вероятность инсультов и инфарктов.

Ещё одной полезной заменой, предложенной Абрамсон, является замороженный несладкий йогурт с фруктами вместо высококалорийного мороженого с большим содержанием жира.

Кардиолог также посоветовала тем, кто имеет проблемы с сердцем и диабетом, чаще запекать продукты, а не готовить их на сковороде. Она уверена, что можно найти здоровые альтернативы для любого жареного блюда.

Например, французские тосты, которые обычно жарят на масле с высоким содержанием насыщенных жиров, могут быть приготовлены в более полезной форме, обмакивая хлеб в молоке с яйцом и запекая в духовке.