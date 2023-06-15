Любите мороженое? Позаботьтесь о своём сердце — замените его этим продуктом

Любите мороженое? Позаботьтесь о своём сердце — замените его этим продуктомДа и на красное мясо не то чтобы стоит налегать
Кардиолог Бет Абрамсон предложила сразу несколько продуктов на замену вредной пищи, доставляющей проблемы вашему сердцу.
Она рекомендовала заменить красное мясо на курицу, чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также вероятность инсультов и инфарктов.
Ещё одной полезной заменой, предложенной Абрамсон, является замороженный несладкий йогурт с фруктами вместо высококалорийного мороженого с большим содержанием жира.
Кардиолог также посоветовала тем, кто имеет проблемы с сердцем и диабетом, чаще запекать продукты, а не готовить их на сковороде. Она уверена, что можно найти здоровые альтернативы для любого жареного блюда.
Например, французские тосты, которые обычно жарят на масле с высоким содержанием насыщенных жиров, могут быть приготовлены в более полезной форме, обмакивая хлеб в молоке с яйцом и запекая в духовке.