Любите с утра переставлять будильник на полчаса? Хорошие новости — это делает вас бодрее

Однако исследователи из Стокгольмского университета пришли к противоположному выводу. Оказалось, что возможность поспать ещё 30 минут утром может даже благоприятно влиять на наше состояние.

В ходе исследования было опрошено 1732 взрослых. 69% из них признались, что иногда устанавливают несколько будильников или используют функцию повтора.

В среднем, после первого будильника, участники спали еще 22 минуты. Для детального анализа 31 человек, которые регулярно дремлют после будильника, провели несколько ночей в лаборатории сна.

Результаты показали, что дремота после будильника может даже улучшить результаты в когнитивных тестах сразу после пробуждения.

Тина Сунделин, доктор философии из Стокгольмского университета, подчеркнула, что нет причин отказываться от утренней дремоты, особенно если это длится около 30 минут. Это может помочь тем, кто чувствует утреннюю сонливость, быстрее проснуться и почувствовать себя бодрее.