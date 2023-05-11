Любите спать без подушки? Вот как это вредит вашей шее

В программе «О самом главном« одна из гостей высказала предположение, что спать на спине без подушки — это правильно и полезно. Однако, по словам популярного врача-реабилитолога и телеведущего Сергея Агапкина, это утверждение далеко от истины.

Специалист объяснил, что сон без подушки может привести к неправильному изгибу шеи. «Даже на спине взрослый человек без подушки спать практически не может, пусть даже тонкая, пять сантиметров, но она должна быть, иначе он будет спать, запрокинув голову», — подчеркнул врач.

И это далеко не первый миф, развеянный Агапкиным. Ранее он, вместе с врачом общей практики Алексеем Хухревым, рассказывал о распространённых ошибках, которые люди делают при похмелье, включая приём обезболивающих.