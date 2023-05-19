Любите спать на животе? Готовьте деньги на лечение спины и шеи

Специалист по коррекции осанки Джеймс Лейнхардт уверяет, что такая поза для сна — самая вредная. Так, если вы спите на животе, особенно с подтянутым к животу коленом и руками, расположенными по обе стороны подушки, то создаёте большую нагрузку на ваше тело.

В частности, это давит на вашу шею и спину. Лейнхардт объяснил, что когда вы лежите в такой позе, вы не просто поворачиваете шею, вы её выворачиваете. Это, в свою очередь, сжимает позвонки в вашем шейном отделе позвоночника, что может вызвать неприятные ощущения и даже боли в шее и спине.

Эксперт посоветовал сменить позу во время сна на другую. Лучше всего, по его словам, выбрать сон на боку. Чтобы не перевернуться на живот во сне и не подтянуть колено к животу, специалист посоветовал положить одну подушку между коленями и прижать другую к груди.