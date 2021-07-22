Любителей кешбека начали обманывать на фейковых сайтах с промокодами

Так, согласно данным источников, жертв начали заманивать большим кешбеком — предлагают перейти на поддельные сайты с кешбеком вплоть до 50% при переводе средств с карты на карту. Сообщается, что в сети существует уже более 100 таких доменов, которые не только не сулят выгоды, но и отправляют банковские данные пользователей мошенникам.

При попадании на подобный сайт пользователю предлагается получить кешбек за перевод средств с карты на карту на сумму от 3 тыс. рублей. Причем другого функционала не предусмотрено. Впоследствии жертва попадает на страницу платежной системы, напоминающую стандартную страницу «Сбербанка», в которой предлагается ввести данные двух карт и сумму перевода. Далее пользователю поступает код подтверждения в SMS-сообщении, а после его ввода выходит сообщение о сбое операции. Эти манипуляции позволяют мошенникам расплачиваться картами жертв в онлайн-магазинах.