Любителей скрытно майнить криптовалюту стало в 5 раз больше

13:09, 27 июля 2023
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Любителей скрытно майнить криптовалюту стало в 5 раз большеЧтобы обойти закон
Из-за возросшего интереса правоохранительных органов к криптоиндустрии и активности госслужб в США и Великобритании в 5 раз выросло количество криптоджекинговых атак — скрытого майнинга, для которого втайне от владельцев компьютеров и планшетов используются их устройства.
Скрытый майнинг — киберпреступление, на которое мошенники идут для скрытия своей деятельности, обхода налогов и различных запретов. Согласно отчёту агентства Sonicwall, в США уровень тайного майнинга в течение 2023 года вырос на 340%, в Великобритании — на 479%.
Количественно только в одних США в этому году было зафиксировано порядка 214 млн случаев криптоджекинга.
Источник:The Block
Автор:Андрей КадуковТеги:
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