Любителей скрытно майнить криптовалюту стало в 5 раз больше

Скрытый майнинг — киберпреступление, на которое мошенники идут для скрытия своей деятельности, обхода налогов и различных запретов. Согласно отчёту агентства Sonicwall, в США уровень тайного майнинга в течение 2023 года вырос на 340%, в Великобритании — на 479%.

Количественно только в одних США в этому году было зафиксировано порядка 214 млн случаев криптоджекинга.