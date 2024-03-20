Любители астрономии с помощью ИИ нашли редкие кольцевые галактики во Вселенной

Совместными усилиями удалось найти около 30 тыс. кольцевых галактик, которые считаются одним из самых редких типов галактик во Вселенной. Ученые обучили нейросеть классифицировать галактики на основе каталога из 20 тыс. космических объектов.

Кольцевые галактики, согласно исследованию, обладают особенностями, делающими их похожими на спиральные и эллиптические галактики одновременно. Этот проект не только помог раскрыть тайны редких галактик, но и подтвердил способность искусственного интеллекта сортировать огромные объемы астрономических данных.