Любители астрономии с помощью ИИ нашли редкие кольцевые галактики во Вселенной

А все обнаружено 430 тыс. галактик

Группа любителей астрономии совместно с искусственным интеллектом объединились для обнаружения 430 тыс. галактик, раскиданных по космосу. Это стало возможным благодаря проекту «Круиз по галактике», в котором участвовало 10 тыс. добровольцев, анализировавших данные телескопа «Субару» на Гавайях, пишет Газета.Ru со ссылкой на научную статью в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan (PASJ).