Любители астрономии с помощью ИИ нашли редкие кольцевые галактики во Вселенной

Опубликовано 20 марта 2024, 23:42
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Любители астрономии с помощью ИИ нашли редкие кольцевые галактики во ВселеннойА все обнаружено 430 тыс. галактик
Группа любителей астрономии совместно с искусственным интеллектом объединились для обнаружения 430 тыс. галактик, раскиданных по космосу. Это стало возможным благодаря проекту «Круиз по галактике», в котором участвовало 10 тыс. добровольцев, анализировавших данные телескопа «Субару» на Гавайях, пишет Газета.Ru со ссылкой на научную статью в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan (PASJ).
Совместными усилиями удалось найти около 30 тыс. кольцевых галактик, которые считаются одним из самых редких типов галактик во Вселенной. Ученые обучили нейросеть классифицировать галактики на основе каталога из 20 тыс. космических объектов.
Кольцевые галактики, согласно исследованию, обладают особенностями, делающими их похожими на спиральные и эллиптические галактики одновременно. Этот проект не только помог раскрыть тайны редких галактик, но и подтвердил способность искусственного интеллекта сортировать огромные объемы астрономических данных.