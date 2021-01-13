Любители фильмов ужасов оказались более готовыми к пандемии

Участниками исследования стали 310 человек, которые заполнили анкету о своих любимых жанрах фильмов. На первом этапе исследования ученые также опросили добровольцев о том, насколько им нравились хоррор-фильмы, фильмы про зомби, психологические триллеры, научная фантастика, а также фильмы, в которых показывается вторжение инопланетян.

Второй этап включал в себя прохождение участниками опроса, позволяющего выяснить ощущения во время пандемии. Выяснилось, что фанаты кинолент о выживании оказались более готовыми к пандемии и меньше страдали от самоизоляции. Помимо прочего, эти люди меньше нервничали во время пандемии, чем любители других жанров. В то же время, ученые отметили, что насмотревшись фильмов ужасов нельзя стать более закаленным и готовым к любым неудачам человеком.