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Любители плавать в море болеют чаще, чем некупающиеся
Возможно это связано с бактериями или вирусами в сточных водах
Специалисты из Медицинской школы Университета Эксетера провели крупномасштабное исследование, в ходе которого было установлено, что любители плавать в море болеют чаще, чем некупающиеся.
В рамках исследования специалистами были изучены риски возникновения у тех, кто плавает в море респираторных и глазных инфекций, а также кожных и ушных заболеваний. Было установлено, что порядка 24% тех, кто плавает в море сообщали о симптомах различных болезней, по сравнению с 7% людей, которые не плавали в море. Более того, любители поплавать в море в три раза чаще отмечали появление симптомов ушных болезней, а также в два раза чаще сообщали о дерматологических заболеваниях.
Несмотря на то, что в данном исследования не изучались конкретные причины возникновения заболеваний у тех, кто плавает в море, предполагается, что связано это с бактериями или вирусами, которые фиксируются в сточных водах.