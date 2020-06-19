Любители плавать в море болеют чаще, чем некупающиеся

В рамках исследования специалистами были изучены риски возникновения у тех, кто плавает в море респираторных и глазных инфекций, а также кожных и ушных заболеваний. Было установлено, что порядка 24% тех, кто плавает в море сообщали о симптомах различных болезней, по сравнению с 7% людей, которые не плавали в море. Более того, любители поплавать в море в три раза чаще отмечали появление симптомов ушных болезней, а также в два раза чаще сообщали о дерматологических заболеваниях.

Несмотря на то, что в данном исследования не изучались конкретные причины возникновения заболеваний у тех, кто плавает в море, предполагается, что связано это с бактериями или вирусами, которые фиксируются в сточных водах.