Любители погружаться в холодную воду оказались более счастливыми

Несмотря на то, что точные причины этого явления ещё не выяснены, специалистка утверждает, что погружение в холодную воду помогает ей «перезагрузить» своё сознание после тяжёлой умственной работы.

Буре также подчеркивает положительное влияние на психическое здоровье прогулок на свежем воздухе. Она рассказывает о своем исследовании, согласно которому всего 15 минут на природе оказывают сильнейшее воздействие на настроение и способность к обучению.

Для преодоления чувства беспокойства, невролог рекомендовала сконцентрироваться на своём дыхании, не пытаясь контролировать его. Простое наблюдение за дыханием и ощущениями тела помогает успокоиться.

Напомним, что ранее психолог Светлана Вожжова также дала советы по уходу за собой в условиях хронического стресса. Она предложила вести бумажный дневник и заниматься духовными практиками для поддержания ментального здоровья.