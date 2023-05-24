Любители спортивных тренировок оказались менее подвержены тяжёлому инсульту

Данное открытие показало, что у людей, активно занимающихся спортом, объём кровоизлияния в мозг в случае инсульта был в среднем на 50% меньше.

Специалисты проанализировали медицинские данные 686 пациентов, госпитализированных из-за внутримозговых кровоизлияний с 2014 по 2019 год. Их интересовало, как часто пациенты занимались физическими упражнениями до поступления в больницу.

К физической активности относились любые занятия, даже с низкой интенсивностью, такие как ходьба, езда на велосипеде, плавание, садоводство или танцы, выполняемые не менее четырёх часов в неделю.

Результаты исследования показали, что люди, которые регулярно занимались подобным спортом, имели меньшее кровоизлияние в случае инсульта.

Отметим, что свежее открытие является первым из своего рода: ранее подобная связь между физической активностью и тяжестью последствий инсульта была неизвестна.