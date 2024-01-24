Любителям примитивных паролей предсказали взломы в 2024 году

Эксперт рассказал, что все пароли, которые регулярно взламывают хакеры, он взял из реальных данных. Это так популярные среди пользователей Qwerty123, 1q2w3e и Q2w3e4r5t, а некоторые из наиболее распространённых паролей основаны на комбинациях цифр, таких как 111111, 12345 и 123456.

При этом не только рядовые пользователи, но и сотрудники крупных компаний часто становятся жертвами взломов из-за таких паролей. Причём это, казалось бы, люди с опытом и знаниями, но из-за такого количества приложений и веб-сайтов, требующих от пользователей регулярного обновления паролей, многие создают простые учётные данные, а при обновлении оставляют такие же пароли, — которые легко запомнить.

«Чтобы оставаться в безопасности в Интернете, вам нужны надёжные пароли. Чем уникальнее пароль, тем сложнее будет его взломать», — рассказал Уайз.