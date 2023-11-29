Любопытство назвали важным фактором в продлении жизни

Специалисты пришли к выводу, что долгожительство связано с несколькими факторами. Это благодарность, жизнерадостность, житейская и физическая активность и, главное, — любопытство.

Также к причинам долгой жизни и психического здоровья отнесли смелость, юмор, веру в Бога.

В результате исследования учёные пришли и к тому, что для долгой жизни и психосоциального благополучия в преклонном возрасте важны образование, изучение культуры, путешествия, чтение и постоянная интеллектуальная активность.