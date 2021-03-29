Любовь беременных женщин к кофе оказалась опасной для здоровья будущего ребёнка

Для того, чтобы прийти к таким выводам, учёные провели эксперимент, пишет Lenta.ru. Они разделили более 2 тыс беременных на две группы. Одной разрешалось выпивать полчашки кофе в день, а второй — нет.

В итоге дети тех девушек, которые пили кофе, были в среднем на 66 г легче, чем дети девушек из второй группы. По мнению учёных, «меньший размер младенца при рождении может подвергнуть ребенка во взрослом возрасте проблемам с ожирением, сердечными заболеваниями и диабету».

В связи с этим, специалисты рекомендуют отказаться от употребления кофе в период беременности.