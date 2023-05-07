Любовь прошла: Ростех избавился от акций АвтоВАЗа

В свою очередь данное предприятие находится в ведении Минпромторга. Таким образом, НАМИ стал единоличным владельцем «Лада Авто Холдинг», судя по данным ЕГРЮЛ на 5 мая 2023 года.

Отметим, что ещё до конца 2021 года АвтоВАЗ контролировался через нидерландское совместное предприятие Alliance Rotec Auto B.V, в котором Ростех владел 32,3% акций, а французский автоконцерн Renault – 67,7%.

Затем контролирующее предприятие было переведено в российскую юрисдикцию, но распределение долей осталось прежним.

Весной 2022 года российские активы группы Renault стали госсобственностью, а доля французского концерна в АвтоВАЗе перешла к НАМИ. И вот теперь Ростех полностью вышел из состава акционеров отечественного автоконцерна.

По мнению экспертов, данный шаг может означать дальнейшее укрепление государственного контроля над АвтоВАЗом и возможное изменение стратегии развития компании.