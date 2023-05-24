Людей научили избавляться от чувства голода при помощи фото еды

Исследователи провели серию экспериментов, в которых участвовали 1000 человек. Испытуемым показывали фотографию оранжевых конфет M&M’s, вкус которых был идентичным, независимо от цвета.

Одной группе участников показали эту фотографию три раза, другой — 30 раз. В результате выяснилось, что те, кто увидел изображение конфет 30 раз, испытали наибольшую сытость.

После этого участников эксперимента попросили указать, сколько конфет они бы хотели съесть. Группа, которой показали 30 изображений, выбрала меньшее количество конфет, чем остальные.

Исследователи повторили эксперимент с конфетами других цветов и с другим типом конфет — Skittles, которые имеют разный вкус в зависимости от цвета. Результаты оказались схожими.

Основная идея эксперимента заключается в том, что наши мысли о еде могут существенно влиять на аппетит. Если вы представляете, как кусаете сочное яблоко, то в вашем мозгу активизируются те же области, что и при реальном укусе.