Людей с инвалидностью начнут отправлять в космос

”ЕКА готово инвестировать в определение необходимых адаптаций космического оборудования, чтобы дать этим высококвалифицированным специалистам возможность работать в качестве членов экипажа в безопасной и полезной космической миссии”, - сообщается на официальном сайте агентства.

Эта программа может стать ключом к созданию новых инструментов, которые сделают космические путешествия более безопасными и простыми. Помимо прочего агентство также намерено увеличить количество женщин, отправляемых на Международную космическую станцию.

Подать заявку можно будет на официальном сайте ЕКА 31 с 31 марта по 28 мая. Результаты, в свою очередь, объявят лишь в 2022 году. С помощью программы агентство намерено отыскать 26 новых постоянных и запасных астронавтов.