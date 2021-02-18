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Наука и технологии
Сегодня в 15:31

Людей с инвалидностью начнут отправлять в космос

В рамках проекта“Парастронавт”
Стало известно, что Европейское космическое агентство запустило проект “Парастронавт”, в рамках которого людей с инвалидностью начнут отправлять в космос. Предполагается, что таким образом можно будем сделать космические миссии более разнообразными.

”ЕКА готово инвестировать в определение необходимых адаптаций космического оборудования, чтобы дать этим высококвалифицированным специалистам возможность работать в качестве членов экипажа в безопасной и полезной космической миссии”, - сообщается на официальном сайте агентства.

Эта программа может стать ключом к созданию новых инструментов, которые сделают космические путешествия более безопасными и простыми. Помимо прочего агентство также намерено увеличить количество женщин, отправляемых на Международную космическую станцию.

Подать заявку можно будет на официальном сайте ЕКА 31 с 31 марта по 28 мая. Результаты, в свою очередь, объявят лишь в 2022 году. С помощью программы агентство намерено отыскать 26 новых постоянных и запасных астронавтов.