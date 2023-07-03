Людей в России предложили искать с помощью раздающих сотовую связь дронов

Исследователи из Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали и запатентовали способ, позволяют использовать группы дронов для поиска потерявшихся людей.

Для этого их оснастят портативными базовыми станциями сотовой связи. Перемещаясь над лесами, цепочки таких дронов могут расширять радиус действия наземных базовых станций.

Мобильное устройство потерявшегося человека за неимением других сигналов, автоматически подключается к портативной базовой станции., который есть у каждого номера телефона, позволит спасателям определить, нашли ли они нужного им человека, пояснил один из разработчиков способа, заведующий кафедрой и основ радиотехники ТУСУР Евгений Рогожников.

С помощью сигнала телефона поисково-спасательная группа может определить квадрат поиска. Уточнить местоположения человека можно по его уровню. Предполагается, что после доработки через установленную на дроне базовую станцию можно будет отправлять сообщения и даже звонить.

Специалисты уже смогли расширить зоны сотовой связи с помощью единичных дронов. Сейчас они работают над усилителями портативных базовых станций: сейчас радиус действия одного устройства ограничивается 50 — 70 метрами, в будущем же инженеры хотят расширить этот диапазон до километра. Кроме того, исследователи создают программное обеспечение, которое позволит как управлять беспилотниками, так и наладить связь между ними.

Испытания новой системы в лесистой местности запланированы в этом года. Тогда же ученые намерены выяснить предпочтения представителей поисковых отрядов и внести изменения в разработку на их основе пожеланий.