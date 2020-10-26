Люди болеют коронавирусом без симптомов из-за проблем иммунитета

Данный тип проявления коронавируса может быть вызван неспособностью организма человека распознавать чужеродный антиген, в связи с чем он начинает воспринимать его как свой собственный, передает слова эксперта Известия. Так, именно из-за толерантности организма к вирусу, внутри человека не запускаются необходимые воспалительные и защитные процессы, что в свою очередь приводит к бессимптомному течению болезни.

Напомним, что ранее появлялась информация о том, как можно распознать бессимптомный коронавирус. По словам эксперта, не существует ни одного другого способа сделать это, кроме как пройти тест на наличие инфекции.