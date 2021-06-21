Люди хотят запретить возвращаться из космоса самому богатому человеку планеты

Так, пользователи создали несколько петиций, общее число подписей в которых уже превышает 41 тыс. В них они просят запретить основателю Amazon возвращаться на Землю из космоса, пишет Business Insider.

В качестве основания для этого называются самые разные причины. Начиная от того, что «миллиардеров не должно существовать» ни на Земле, ни в космосе, и заканчивая совершенно фанатичными заявлениями о том, что Безос — «злой повелитель, одержимый мировым господством».

Напомним, что космический корабль New Shepard планирует достигнуть линии Кармана (воображаемая граница в 100 км над поверхностью планеты), после чего вернуться на Землю с помощью парашютов.