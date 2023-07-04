Наука и технологии
09:07, 04 июля 2023
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Люди могут привести к исчезновению 90% морепродуктов

Но им уже найдена альтернатива

Морепродукты столкнулись с серьёзными проблемами из-за воздействия человеческой деятельности на окружающую среду.

Однако, как выяснили учёные из Сямэньского университета, есть надёжная и устойчивая альтернатива — выращивание морских водорослей.

Исследователи изучили воздействие антропогенных факторов на производство морепродуктов и выявили 17 основных факторов, включая климатические изменения, экологические проблемы и химическое загрязнение.

Оказалось, что более 90% мирового производства морепродуктов подвержено рискам, связанным с воздействием человека на окружающую среду.

Морское рыболовство оказалось особенно уязвимым к изменению климата, подкислению воды и загрязнению ртутью. Однако, выращивание морских водорослей показало себя самым устойчивым способом производства морепродуктов.

Водоросли могут успешно приспосабливаться к изменению климата, а их выращивание на прибрежных плантациях может даже помочь смягчить негативные последствия для экосистем.

Источник:Nature
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