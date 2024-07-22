Люди начали сбивать дроны сети магазинов Walmart

Однако этот проект столкнулся с неожиданными проблемами. На прошлой неделе житель Флориды, Деннис Уинн, сбил дрон Walmart, полагая, что тот шпионит за ним.

Он выстрелил из 9-мм пистолета, попав в центр корпуса дрона, который находился на высоте около 23 метров.

Это событие подчеркивает проблему, с которой сталкиваются компании, развивающие доставку с помощью дронов. Стрельба по дронам в США является серьезным преступлением, приравниваемым к стрельбе по пассажирским самолетам и карается до 20 лет лишения свободы.

Walmart планирует расширить свою программу доставки дронами, стремясь стать лидером в этой области среди американских ритейлеров.

Однако, учитывая широкое распространение огнестрельного оружия в стране, подобные инциденты могут стать серьезным препятствием для развития технологии.