Люди начнут есть насекомых вместо мяса к 2050 году

Итальянские диетологи выяснили, что в бабочках, гусеницах и цикадах в два раза больше антиоксидантов, чем в апельсиновом соке и оливковом масле. Об этом сообщается в научном журнале Frontiers in Nutrition.

По мнению исследователей, муравьи, кузнечики и шелкопряды и другие беспозвоночные членистоногие животные могут стать полезной и более экологически чистой альтернативой мясу.

По данным журнала, из-за животноводства в атмосферу выбрасывается 14,5% всех парниковых газов. С увеличением мирового населения возрастет и потребность в мясе, производство которого, по словам ученых, является одним из основных факторов глобального изменения климата.

По прогнозам ООН, к 2050 году население Земли достигнет 9,7 млрд человек и чтобы все были сыты, продовольствия нужно будет вдвое больше по сравнению с текущем временем.

Один из исследователей Мауро Серафини пояснил: «Как минимум 2 млрд человек - четверть всего населения - регулярно употребляют в пищу насекомых. Съедобные насекомые - отличный источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки».