Люди оказались способны отвечать на вопросы во время осознанных снов

Большинство людей, видя сны, не знаю, что они находятся во сне. В то же время, некоторые люди могут погружаться в осознанные сны, то есть понимать во время сна, что все происходит именно во сне.

В рамках исследования ученые пытались войти в контакт с людьми, способными погружаться в осознанные сны. Для этого было привлечено порядка 36 добровольцев с соответствующим навыком.

Участники должны были во время сна отвечать на простые вопросы, ответ на которые подразумевает слова “да” или “нет”. Выяснилось, что люди могут в этом состоянии “общаться” с учеными, отвечая на их вопросы. Ответы спящие добровольцы давали в режиме реального времени с помощью движений лица и глаз.