Люди оказались способны "предсказывать" будущее

В рамках исследования специалисты привлекли более 70 человек, поделив их на две группы. Первой поручили прослушать часть произведения Баха, позволив перематывать и ставить его на паузу. Представителями второй же дали слушать одни и те же треки, оценив их на высоких энтропийных нотах.

По данным исследователей, предсказывание будущего мозгом происходит в процессе прослушивания мелодий, песен и слов. Они установили, что если музыка прерывается определенным образом мозг запускает процесс додумывания и осознает его как законченное произведение. Тем самым человек пытается предсказывать будущее. Причем подобное действие в мозгу происходит и когда человека домысливает сказанную ему фразу.