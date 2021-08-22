Люди оказались способны "предсказывать" будущее

Наука и технологии
Сегодня в 11:10
Люди оказались способны "предсказывать" будущееВ процессе прослушивания музыки
Naked Science поделилось результатами научной работы международной команды ученых из университетов Дании, Великобритании и Канады. Они выяснили, что мозг человека может "предсказывать" будущее.
В рамках исследования специалисты привлекли более 70 человек, поделив их на две группы. Первой поручили прослушать часть произведения Баха, позволив перематывать и ставить его на паузу. Представителями второй же дали слушать одни и те же треки, оценив их на высоких энтропийных нотах.
По данным исследователей, предсказывание будущего мозгом происходит в процессе прослушивания мелодий, песен и слов. Они установили, что если музыка прерывается определенным образом мозг запускает процесс додумывания и осознает его как законченное произведение. Тем самым человек пытается предсказывать будущее. Причем подобное действие в мозгу происходит и когда человека домысливает сказанную ему фразу.