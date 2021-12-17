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Люди, переболевшие коронавирусом полгода назад, оказались более защищены от «Омикрона»

Среди них нет всплеска заболеваемости
Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор заявил, что люди, которые перенесли коронавирус в последние 6 месяцев, относительно хорошо защищены от штамма «Омикрон».
Люди, переболевшие коронавирусом полгода назад, оказались более защищены от «Омикрона»

По словам учёного, это подтверждают последние исследования. Среди пациентов, перенесших коронавирус полгода назад, не наблюдается заболеваемости «Омикроном».

У таких людей сохраняется высокий уровень антител, защищающих организм продолжительное время. При этом Спектор подчеркнул, что по «Омикрону» очень мало информации, поэтому необходимы дальнейшие исследования и наблюдения.

Источник: Медикфорум
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