Люди, переболевшие коронавирусом полгода назад, оказались более защищены от «Омикрона»

По словам учёного, это подтверждают последние исследования. Среди пациентов, перенесших коронавирус полгода назад, не наблюдается заболеваемости «Омикроном».

У таких людей сохраняется высокий уровень антител, защищающих организм продолжительное время. При этом Спектор подчеркнул, что по «Омикрону» очень мало информации, поэтому необходимы дальнейшие исследования и наблюдения.