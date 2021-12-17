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Люди, переболевшие коронавирусом полгода назад, оказались более защищены от «Омикрона»Среди них нет всплеска заболеваемости
Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор заявил, что люди, которые перенесли коронавирус в последние 6 месяцев, относительно хорошо защищены от штамма «Омикрон».
По словам учёного, это подтверждают последние исследования. Среди пациентов, перенесших коронавирус полгода назад, не наблюдается заболеваемости «Омикроном».
У таких людей сохраняется высокий уровень антител, защищающих организм продолжительное время. При этом Спектор подчеркнул, что по «Омикрону» очень мало информации, поэтому необходимы дальнейшие исследования и наблюдения.
Источник: Медикфорум