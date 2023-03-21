Люди с какими чертами личности оказались удовлетворены жизнью и работой

В соответствующем исследовании приняли участие 9110 голландцев в возрасте от 16 до 95 лет, которые заполняли анкету в течение 11 лет. Специалисты проанализировали данные, собранные с 2008 по 2019 год в рамках национального репрезентативного обследования домохозяйств.

Среди прочего, участникам было предложено пройти опрос для оценки личностных черт по модели «Большой пятерки» и удовлетворённости жизнью, социальными связями и работой.

Модель «Большой пятерки» определяет пять ключевых черт личности: открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность. Исследование показало, что высокая эмоциональная стабильность наиболее сильно связана с удовлетворенностью людей своей жизнью, социальными связями и карьерой.

Сознательность повышает уровень удовлетворения от работы, а экстраверсия и дружелюбие повышают качество социальных связей.

По словам учёных, хоть эта взаимосвязь в целом и сохранялась независимо от возраста, изменения в данных чертах характера приводили к повышению удовлетворенности в соответствующей области.