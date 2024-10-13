Люди с меланомой первыми получат вакцину от рака

Научные специалисты готовятся к началу клинических исследований новой вакцины от рака, и первыми её могут получить пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких. Об этом сообщил Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По его словам, меланома является удобной для изучения, так как она расположена близко к поверхности кожи и легко визуализируется.

Гинцбург также отметил, что помимо меланомы, исследования будут проводиться и на других моделях, включая мелкоклеточный рак лёгких, который ежегодно уносит жизни около 1,2-1,3 миллиона человек. Этот вид рака считается одним из самых распространённых. Учёные из Казанского института фундаментальной медицины и биологии также участвуют в работе над этим препаратом.

Однако процесс испытаний вакцины будет отличаться от традиционных методов. Гинцбург объяснил, что вместо стандартных трёх фаз клинических испытаний будет использоваться новый подход. «Продукт, персонализированный, и его ввод будут осуществлять согласно новому документу, где прописан другой порядок исследования», — уточнил он. Это значит, что массовые испытания не планируются, так как вакцина будет индивидуально адаптирована для каждого пациента. Над разработкой вакцины трудятся несколько научных команд, в том числе из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Московского научно-исследовательского онкологического института. Ранее главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что доклинические испытания препарата уже успешно завершены.