Наука и технологии
10:04, 16 ноября 2022
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Люди с ожирением оказались более устойчивыми к определённому вирусу

Внезапный плюс от лишнего веса

Группа учёных из Корейского института передовых технологий объединилась с коллегами из Медицинского исследовательского центра Мюнггок. В итоге они обнаружили, что повышенный вес приводит к усилению иммунного ответа против вируса простого герпеса второго типа.

Люди с ожирением оказались более устойчивыми к определённому вирусу

Для подтверждения данной гипотезы специалисты провели ряд экспериментов на мышах. Они специально кормили их высококалорийной диетой, в результате чего подопытные достигли ожирения.

Далее учёные заразили их вирусом простого герпеса второго типа. По итогу выяснилось, что половина мышей с ожирением пережила инфекцию. Для сравнения, абсолютно вся контрольная группа умерла.

Более того, эксперты отметили, что титры вируса у испытуемых с лишним весом начали снижаться быстрее, чем у худых мышей.

Напомним, что ранее, в октябре 2022 года, исследователи из Университета Южной Австралии разработали способ лечения ожирения. В его основу легло использование очищенного песка.

Источник фото:naked-science.ru
Источник:Cell Reports
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