Люди с перекрёстным иммунитетом могут никогда не заболеть коронавирусом

По мнению учёного, такие люди более устойчивы к вирусу и могли раньше перенести заболевание, но на основе другого коронавируса. Это даёт перекрёстный иммунитет, защищающий сейчас.

«Россияне, не болевшие COVID-19, ранее могли перенести инфекцию, вызванную другим коронавирусом, что дало перекрёстный иммунитет, который защищает в текущую пандемию», — подчеркнул Чумаков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.