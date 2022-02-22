Люди с перекрёстным иммунитетом могут никогда не заболеть коронавирусом

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Люди с перекрёстным иммунитетом могут никогда не заболеть коронавирусомМогли переболеть другим коронавирусом
Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта профессор П`тр Чумаков рассказал о существовании перекрёстного иммунитета, благодаря которому человек может никогда не заболеть коронавирусом.
По мнению учёного, такие люди более устойчивы к вирусу и могли раньше перенести заболевание, но на основе другого коронавируса. Это даёт перекрёстный иммунитет, защищающий сейчас.
«Россияне, не болевшие COVID-19, ранее могли перенести инфекцию, вызванную другим коронавирусом, что дало перекрёстный иммунитет, который защищает в текущую пандемию», — подчеркнул Чумаков.
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Источник: РИА Новости