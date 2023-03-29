Люди с посменной работой или нарушенным режимом сна оказались в зоне повышенного риска рака

Люди с посменной работой или нарушенным режимом сна оказались в зоне повышенного риска ракаЭти знания могут повысить эффективность лечения
Исследователи из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе обнаружили связь между временем суток и эффективностью лечения рака.
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Они предположили, что циркадный ритм пациента может влиять на риск развития рака, его диагностику и вероятность выздоровления.
Известно, что циркадные ритмы контролируют большинство клеточных функций, включая экспрессию генов, иммунную функцию и восстановление клеток, которые связаны с развитием рака.
Хроническое нарушение циркадных ритмов, например, вызванное неправильным режимом сна, сменой часовых поясов или сменной работой, может привести к предрасположенности к проблемам со здоровьем, в том числе и к раку.
Скорость, с которой раковые клетки отделяются от первичной опухоли и попадают в кровоток, ритмично колеблется в течение дня, но у разных видов рака это время различно. Опухоли молочной железы чаще метастазируют ночью, а рак простаты и множественная миелома достигают своего пика в совершенно разное время.
По мнению учёных, эта информация может быть использована для проведения химиотерапии и иммунотерапии в оптимальное время, что потенциально может повысить эффективность лечения и снизить побочные эффекты.