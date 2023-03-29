Люди с посменной работой или нарушенным режимом сна оказались в зоне повышенного риска рака

Они предположили, что циркадный ритм пациента может влиять на риск развития рака, его диагностику и вероятность выздоровления.

Известно, что циркадные ритмы контролируют большинство клеточных функций, включая экспрессию генов, иммунную функцию и восстановление клеток, которые связаны с развитием рака.

Хроническое нарушение циркадных ритмов, например, вызванное неправильным режимом сна, сменой часовых поясов или сменной работой, может привести к предрасположенности к проблемам со здоровьем, в том числе и к раку.

Скорость, с которой раковые клетки отделяются от первичной опухоли и попадают в кровоток, ритмично колеблется в течение дня, но у разных видов рака это время различно. Опухоли молочной железы чаще метастазируют ночью, а рак простаты и множественная миелома достигают своего пика в совершенно разное время.

По мнению учёных, эта информация может быть использована для проведения химиотерапии и иммунотерапии в оптимальное время, что потенциально может повысить эффективность лечения и снизить побочные эффекты.