Люди со множеством братьев и сестёр оказались более подвержены риску сердечных заболеваний

Речь идёт о тех из них, кто родился в семье с четырьмя и более детьми. При этом у первенцев в таких семьях риск меньше, чем у младших братьев и сестёр, передаёт BMJ Open. В общей сложности в исследовании приняли участие 1,32 млн женщин и 1,36 мон мужчин. Данные собирались в течение 20 лет.

Самое интересно во всём этом, что «у мужчин-первенцев выше риск смерти от всех причин по сравнению с последующими детьми». Стоит отметить, что уменьшение количества детей влияет не только на их здоровье, но и на здоровье матери.

Ранее учёные выяснили, что продолжительность жизни женщин удлиняется ещё и потому, что в наши дни они стали рожать гораздо меньше детей чем раньше.