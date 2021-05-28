Наука и технологии
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Люди со множеством братьев и сестёр оказались более подвержены риску сердечных заболеваний
В случае мужчин картина в целом «не очень»
Учёные из Швеции проанализировали данные из нескольких национальных регистров. В результате ими была обнаружена крайне интересная закономерность. Оказалось, что люди с большим количеством братьев и сестёр более подвержены риску сердечных заболеваний.
Речь идёт о тех из них, кто родился в семье с четырьмя и более детьми. При этом у первенцев в таких семьях риск меньше, чем у младших братьев и сестёр, передаёт BMJ Open. В общей сложности в исследовании приняли участие 1,32 млн женщин и 1,36 мон мужчин. Данные собирались в течение 20 лет.
Самое интересно во всём этом, что «у мужчин-первенцев выше риск смерти от всех причин по сравнению с последующими детьми». Стоит отметить, что уменьшение количества детей влияет не только на их здоровье, но и на здоровье матери.
Ранее учёные выяснили, что продолжительность жизни женщин удлиняется ещё и потому, что в наши дни они стали рожать гораздо меньше детей чем раньше.