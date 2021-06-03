Наука и технологии
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Люди теперь могут заиметь супер-слухА все благодаря новой разработке ученых
Ученые из Университета Аалто создали новую аудиотехнику, благодаря которой люди могут получить супер-слух. В частности, благодаря разработке пользователи способны услышать даже ультразвуковые источники, которые генерируют звук на частотах выше 20 000 Гц.
Результаты данной научной работы были размещены изданием Scientific Reports.
“В нашем исследовании мы использовали летучих мышей в их естественной среде обитания в качестве источников ультразвукового звука. С помощью нашей новой техники мы теперь можем слышать направления прибытия звуков летучих мышей, что означает, что мы можем отслеживать летучих мышей в полете и слышать, где они находятся - мы, по сути, даем себе супер-слух”, — рассказал профессор Вилле Пулкки из Университета Аалто.
Разработка может быть полезна, например, при утечке в газовых трубах под давлением. Отмечается, что незначительные утечки труб зачастую сопровождаются сильным ультразвуковым звуком, который не может быть уловлен обычным слухом.