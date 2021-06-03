Наука и технологии
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Люди теперь могут заиметь супер-слухА все благодаря новой разработке ученых

Ученые из Университета Аалто создали новую аудиотехнику, благодаря которой люди могут получить супер-слух. В частности, благодаря разработке пользователи способны услышать даже ультразвуковые источники, которые генерируют звук на частотах выше 20 000 Гц.

Результаты данной научной работы были размещены изданием Scientific Reports.

В нашем исследовании мы использовали летучих мышей в их естественной среде обитания в качестве источников ультразвукового звука. С помощью нашей новой техники мы теперь можем слышать направления прибытия звуков летучих мышей, что означает, что мы можем отслеживать летучих мышей в полете и слышать, где они находятся - мы, по сути, даем себе супер-слух”, — рассказал профессор Вилле Пулкки из Университета Аалто.

Разработка может быть полезна, например, при утечке в газовых трубах под давлением. Отмечается, что незначительные утечки труб зачастую сопровождаются сильным ультразвуковым звуком, который не может быть уловлен обычным слухом.