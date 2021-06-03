Результаты данной научной работы были размещены изданием Scientific Reports.

“В нашем исследовании мы использовали летучих мышей в их естественной среде обитания в качестве источников ультразвукового звука. С помощью нашей новой техники мы теперь можем слышать направления прибытия звуков летучих мышей, что означает, что мы можем отслеживать летучих мышей в полете и слышать, где они находятся - мы, по сути, даем себе супер-слух”, — рассказал профессор Вилле Пулкки из Университета Аалто.

Разработка может быть полезна, например, при утечке в газовых трубах под давлением. Отмечается, что незначительные утечки труб зачастую сопровождаются сильным ультразвуковым звуком, который не может быть уловлен обычным слухом.