"Люди все равно болеют": вирусолог оценил использование лекарств против COVID-19

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"Люди все равно болеют": вирусолог оценил использование лекарств против COVID-19А также сообщил о состоянии отечественных лабораторий
Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ ФТМ, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что прививки не позволят создать “стерильный” иммунитет, а также дал оценку созданию лекарств от COVID-19
Исходя из того, что происходит в области вакцинации, прививки не создают стерильного иммунитета, люди все равно болеют
Александр Чепурнов
Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ ФТМ
По его словам, становится очевидной важность появления терапевтических препаратов от новой коронавирусной инфекции, потому что новые штаммы все равно будут появляться в дальнейшем, “и их нужно будет лечить”*, — объяснил свою позицию профессор вирусологии.
Чепурнов утверждает, что в России есть химики, которые могут синтезировать нужные вещества для борьбы с вирусом. Однако в стране просто нет лабораторий, в которых ученые могли бы все анализировать.
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Источник: URA.news