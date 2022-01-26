"Люди все равно болеют": вирусолог оценил использование лекарств против COVID-19

По его словам, становится очевидной важность появления терапевтических препаратов от новой коронавирусной инфекции, потому что новые штаммы все равно будут появляться в дальнейшем, “и их нужно будет лечить”*, — объяснил свою позицию профессор вирусологии.

Чепурнов утверждает, что в России есть химики, которые могут синтезировать нужные вещества для борьбы с вирусом. Однако в стране просто нет лабораторий, в которых ученые могли бы все анализировать.

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