Люди всё чаще стали ходить на свидания в метавселенные

Так, например, за последнее время появилось немало полноценных служб для VR-знакомств и свиданий. По словам Кэм Маллен, генерального директора одного из таких сервисов, они намерены в принципе изменить рынок знакомств.

Суть его проекта, Nevermet, очень сильно напоминает таковую у того же Tinder — платформа помогает людям подобрать потенциального партнёра в цифровом пространстве. Но, в отличие от смартфонных приложений, VR-сервис создан с прицелом на то, что все отношения будут «жить» в гарнитурах.

Что самое интересное, люди проявляют немалый интерес к подобным способам коммуникации. И кто знает, какой может случиться бум, если метавселенные и VR-гарнитуры станут доступны ещё большему числу пользователей.