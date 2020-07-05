Людям с какими болезнями мыться в холодной воде противопоказано

Так, по словам эксперта, практиковать купание в холодной воде не стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку это потенциальная возможность застудиться. ”Потому что люди, непривычные к закаливанию и, например, обливаниям холодной водой, а также имеющие болезни сердца и сосудов, могут отреагировать очень необычно и серьезно… Сосуды резко сужаются, а затем резко расширяются. И это даже у здоровых людей”, - отметила Мокина.

Кроме того, по мнению специалиста, купание в холодной воде также влияет и на качество этого процесса. Специалист рассказала, что гели для душа и прочие моющие средства более эффективны именно в теплой воде, тогда как холодная вода ограничивает возможность полностью очистить кожу от различных загрязнений и ранее нанесенных средств.