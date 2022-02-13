Людям с какими заболеваниями не стоит есть огурцы

В первую очередь это касается людей с болезнями желудочно-кишечного тракта, особенно в период их обострения. Также этот овощ противопоказан тем, у кого наблюдается непереносимость клетчатки или кто находится в послеоперационном периоде.

Соломатина отметила, что огурцы могут накапливать нитраты, поэтому их употребление необходимо ограничить людям, чувствительным к этим веществам. Особенно это касается беременных. Как правило, много нитратов под кожицей и по краям. По этой причине кожицу нужно срезать с огурцов тонким слоем, а также убирать по краям не менее сантиметра.

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