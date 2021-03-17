Наука и технологии
Сегодня в 18:19
Люксовый бренд одежды начал продавать виртуальные кроссовки за реальные деньги
Дешевле, конечно, чем реальная обувь, но всё ещё не за бесплатно
В сети появилась информация о свежей совместной разработке люксового бренда Gucci и компании Wannaby. Они выпустили первые виртуальные кроссовки, которые можно «носить» лишь на экране смартфона.
При этом за саму виртуальную обувь придётся заплатить вполне реальные деньги — 12 долларов (886 рублей) в приложении Gucci или 9 долларов (664 рубля) в приложении Wanna Kicks. Как пишет Популярная Механика, это достаточно невысокая цена за одежду, выпущенную популярным брендом.
Через пять или, может быть, 10 лет достаточно большую часть доходов модным брендам будут приносить цифровые товары. Наша цель как компании состоит в том, чтобы фактически заменить фотографии продуктов чем-то более привлекательным и приближенным к шоппингу в офлайне.