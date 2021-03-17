Люксовый бренд одежды начал продавать виртуальные кроссовки за реальные деньги

Через пять или, может быть, 10 лет достаточно большую часть доходов модным брендам будут приносить цифровые товары. Наша цель как компании состоит в том, чтобы фактически заменить фотографии продуктов чем-то более привлекательным и приближенным к шоппингу в офлайне.