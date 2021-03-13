Наука и технологии
Сегодня в 09:04
Лжецов оказалось легко обмануть
Что выяснилось в рамках экспериментов
Канадские ученые решили выяснить, действительно ли верно распространенное мнение о том, что лжецы хорошо разбираются во лжи, поэтому и обмануть их очень сложно. Результаты исследования показали, что это не так.
Об этом сообщается на сайте Bpspsychub. Ученые Университета Ватерлоо привлекли в свое исследование порядка 219 добровольцев, которые прошли несколько экспериментов. В рамках первого участники были протестированы на “Шкале лжи”. Впоследствии им дали задание отличить псевдоглубокие изречения от реальных афоризмов, выявить ложные новости, а также отделить грамматически правильные, но лишенные смысла предложения от настоящих описаний научных фактов.
Так, выяснилось, что люди, которым присущи менее искренние ответы хуже справились с определением фейков и бессмысленных изречений.