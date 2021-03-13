Лжецов оказалось легко обмануть

Об этом сообщается на сайте Bpspsychub. Ученые Университета Ватерлоо привлекли в свое исследование порядка 219 добровольцев, которые прошли несколько экспериментов. В рамках первого участники были протестированы на “Шкале лжи”. Впоследствии им дали задание отличить псевдоглубокие изречения от реальных афоризмов, выявить ложные новости, а также отделить грамматически правильные, но лишенные смысла предложения от настоящих описаний научных фактов.

Так, выяснилось, что люди, которым присущи менее искренние ответы хуже справились с определением фейков и бессмысленных изречений.