М.Видео-Эльдорадо и Авито запустили программу выкупа старых смартфонов

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить анкету о состоянии смартфона на платформе Авито. После этого будет предложена предварительная цена. Программа доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, а после тестирования сервис может быть расширен на все магазины сети.

Процесс выкупа прост: после создания объявления на Авито продавец выбирает опцию «выкуп через М.Видео-Эльдорадо», указывает состояние устройства и его дефекты. Если условия подходят, с пользователем свяжется представитель Авито. Затем смартфон отправляется в магазин М.Видео, где специалист проверит его состояние и установит финальную цену, которая может быть скорректирована. После заключения договора продавец получает оплату на свою банковскую карту.

Как отметил Андрей Агапов, руководитель департамента физических сервисов Группы М.Видео-Эльдорадо, компания видит растущий спрос на восстановленную технику и планирует расширять программу, включая в нее не только смартфоны, но и другие устройства. Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито добавил, что продажи через выкуп выросли почти в шесть раз в 2024 году, что свидетельствует о растущем интересе пользователей.