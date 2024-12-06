М.Видео-Эльдорадо начало выдавать микрозаймы сроком до 1 года

Деньги можно использовать как для покупок в сети, так и для любых других целей. Оформление происходит через мобильное приложение в разделе «Мои финансы», где клиент заполняет заявку, указав паспортные данные.

Процентная ставка варьируется: для сумм от 5000 до 30 000 рублей на 28 дней — 0.8% в день, что соответствует полной стоимости кредита до 292%.

Для займов от 30 000 до 100 000 рублей сроком от 3 до 12 месяцев ставка составит от 29% годовых, а полная стоимость кредита — от 48.367%.

Сервис разработан финтех-платформой «Директ кредит», входящей в группу.

Эксперты отмечают, что услуга может быть востребована на фоне ограничений в потребительском кредитовании банками.