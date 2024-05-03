«М.Видео-Эльдорадо» расширит выбор поддержанных гаджетов в своих магазинах

Группа «М.Видео-Эльдорадо» решила расширить ассортимент подержанных гаджетов в своих магазинах. Теперь, помимо смартфонов, они будут продавать подержанные ноутбуки, консоли и другую электронику. Разница в цене на такие товары может достигать от 15% до 60% по сравнению с новыми.

Компания планирует включить в свой ассортимент подержанные устройства Apple и Samsung, ноутбуки с Windows от различных производителей, а также восстановленные игровые консоли и планшеты на базе Android. Прошлогодний опыт продажи подержанных iPhone показался успешным, поэтому теперь этот проект расширяется и становится доступным в офлайн-магазинах.

Компания будет сама восстанавливать электронику, а затем продавать её. Поддержка и ремонт будут проводиться внутри компании силами подразделения «М.Мастер». Эта инициатива поддерживается и другими компаниями, такими как «Мегафон» и Tele2, что свидетельствует о растущем интересе к восстановленной технике.