«М.Видео-Эльдорадо» сменит владельца

Группа «М.Видео-Эльдорадо» была образована в 2018 году, когда «М.Видео» приобрела ритейлер «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей. Однако в последние годы группа сталкивается с финансовыми трудностями, включая растущий долг, что вынуждает владельцев искать новые пути для развития.

В 2024 году компания объявила о снижении чистого убытка до 10,3 млрд рублей, несмотря на рост продаж на 13% и увеличение онлайн-торговли. В ответ на экономические сложности, «М.Видео-Эльдорадо» уже предприняла меры по оптимизации бизнес-процессов, открыв новые магазины и закрыв неэффективные точки.

«Промсвязьбанк» уже пытался войти в ритейл в прошлом году, запустив маркетплейс «ПСБ Маркет», и покупка «М.Видео-Эльдорадо» может стать шагом для расширения его бизнеса в офлайн-торговле. Эта сделка, в случае ее закрытия, может стать второй попыткой банка выйти на рынок розничной торговли.