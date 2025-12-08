М.Видео начала продавать... мотоциклы

Первой появилась линейка внедорожных моделей DAREX Moto TIMER в версиях на 250 и 300 куб. см, причём сразу в нескольких цветах. Техника уже доступна онлайн с доставкой.

Обе модели рассчитаны на езду по пересечённой местности и подходят как новичкам, так и тем, кто уверенно держится в седле. На старте действуют крупные скидки — до 37%.

TIMER 250 стоит 165 000 рублей, а более мощный TIMER 300 — 175 900 рублей. Мотоциклы поставляются частично собранными и сопровождаются годовой гарантией.

Выход в новую категорию стал частью стратегии М.Видео по превращению маркетплейса в мультикатегорийную платформу: от бытовой техники и электроники — к товарам для спорта, хобби и активного отдыха.

Исполнительный директор М.Видео Владислав Бакальчук отметил, что запуск мотоциклов — ответ на запрос покупателей и продавцов. Рынок меняется быстро, а онлайн-покупка техники уже не вызывает удивления.